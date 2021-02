Mit Geld und Gutscheinen für FFP2- Masken : Unbekannter stiehlt blinder Frau aus Moers zwei Umschläge

Moers Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte an der Haustür der Frau geklingelt. Sie übergab ihm die Umschläge, in der Annahme, es handele sich dabei um einen Mitarbeiter der Apotheke.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 13 Uhr einer blinden Frau auf der Homberger Straße zwei Briefumschläge mit Geld und Gutscheinen für FFP2- Masken gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte an der Haustür der Frau geklingelt. Sie übergab ihm die Umschläge, in der Annahme, es handele sich dabei um einen Mitarbeiter der Apotheke.Der Mann verschwand mit den Umschlägen. Da die Frau völlig erblindet ist, konnte sie den Täter nicht sehen. Die Schwester der Frau, die einen kurzen Blick auf den Mann werfen konnte, beschreibt ihn folgendermaßen: 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, südländliches Aussehen mit dunklen, kurzen Haaren; er sprach gebrochen Deutsch und trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter Telefon 02841 171-0 entgegen.