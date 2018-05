Unbekannte besprühen Stolpersteine in Moers

Stolpersteine in Moers besprüht : Eine Schande

Moers Unbekannte haben drei der am Mittwoch verlegten „Stolpersteine“ in der Nacht auf Donnerstag mit Farbe besprüht, Kerzen umgeworfen und Blumenschmuck zertreten. Die Polizei hat den Staatsschutz eingeschaltet.

Zum ersten Mal haben sich in Moers Unbekannte an sogenannten Stolpersteinen vergangen, die an Opfer der Nationalsozialisten erinnern. Drei Steine, vor den Häusern Filder Straße 6 und 34 sowie an der Blumenstraße 13 Straße, sind in der Nacht auf Donnerstag mit schwarzer Farbe besprüht worden. Die Unbekannten warfen auch Kerzen um, sie zertraten und zerstreuten außerdem den um die Steine angeordneten Blumenschmuck. „Einige Blumen sind sogar in Mülltonnen gelandet“, sagte Bernhard Schmidt vom Verein „Erinnern für die Zukunft“. Er war gestern Morgen von Anwohnern informiert worden. „Alle waren sehr mitfühlend und empört.“

Die drei beschädigten Stolpersteine sind Kranken gewidmet, die im Zuge der „Euthanasie“ von Nazis ermordet wurden. Die Steine gehören zu insgesamt 13, die erst am Mittwoch neu in Moers verlegt wurden. Rund 100 Personen nahmen daran teil – Schüler des Gymnasiums Filder Benden, Vertreter der Stadt, des Vereins „Erinnern für die Zukunft“, der Christlich-Jüdischen Gesellschaft sowie Mitglieder der Familien der Ermordeten. Die neuen Steine an der Xantener Straße, die an Moerser Juden erinnern, seien zum Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte Schmidt. Er vermutet, dass die Täter die Route gekannt haben, auf der die Steine verlegt wurden. „Sie stand vorher in der Zeitung.“

Anwohner haben gestern auch die Polizei gerufen. Die hat die Ermittlungen an den Staatsschutz in Duisburg abgetreten, der routinemäßig bei Taten mit möglicherweise rechtsradikalem Hintergrund eingeschaltet wird. Ob Nazis am Werk waren, ist unklar. „Wir haben in Moers keine straff organisierten Neonazis“, sagte Bernhard Schmidt. In der Stadt sei in den vergangenen Jahren viel „gegen Rechts“ passiert. Schmidt erinnerte an die Penguins Days, deren Einführung eine direkte Folge des Anschlags auf eine türkische Familie in Solingen gewesen seien. Der Anschlag, bei dem fünf Menschen starben, jährte sich am Mittwoch zum 25 Mal. Weiter wies Schmidt auf den Jugendkongress gegen Rechts hin, an Aktionen wie „Wir sind bunt, nicht braun“ oder Menschenketten gegen Rechts.

Gabriele Wyrwala, Vorsitzende der Christlich-Jüdischen Gesellschaft, zeigte sich gestern betroffen. „Man kann nur hoffen, dass dies eine Einzelaktion war.“ Sie kann sich noch gut daran erinnern, wie die St.-Josef-Kirche Ende im Dezember 2016 mit Hakenkreuzen beschmiert worden war. Damals organisierte die Christlich-Jüdische Gesellschaft dort ein Konzert unter dem Motto „Schalom – Kirche trifft Synagoge“.