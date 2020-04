Krankenhaus Bethanien in Moers : „Eine Welle der unbehandelten Notfälle“

Moers Krankenhäuser und Mediziner beobachten derzeit einen beunruhigenden Trend. Während der Corona-Pandemie scheuen viele Patienten auch mit schwerwiegenden Krankheitssymptomen den Besuch beim Arzt oder im Krankenhaus.

Das kann auch Dr. Ralf Engels, Vorstand der Stiftung Krankenhaus Bethanien, bestätigen: „Wir vernehmen eine allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Menschen vermeiden die Krankenhäuser, zum Teil aus Angst vor einer möglichen Infektion mit dem Virus oder auch aus falsch verstandener Rücksicht auf das Gesundheitssystem.“ Auch der Hashtag #stayhome verleite Menschen mit anderen Beschwerden offenbar dazu, auf den Besuch eines Arztes zu verzichten. Die Angst sei nachvollziehbar aber unbegründet. „Wir haben uns schon früh Gedanken gemacht und im Prinzip einen zweiten Klinikbetrieb im Krankenhaus eingerichtet. So werden Corona-Patienten strikt von anderen Patienten isoliert.“ Dank der gut geplanten Infrastruktur, zum Beispiel mit dem Screening-Zelt und separaten Eingang sowie einem personellen Konzept – Corona-Patienten werden von einem eigenen Team betreut, das keinen Kontakt zu anderen Patienten hat – sei bis jetzt weder durch Personal noch durch Patienten eine Übertragung durch Covid-19 bekannt. Im Krankenhaus Bethanien gibt es sogar einen Kreisssaal, der an Corona erkrankten Schwangeren vorbehalten sei. „Bisher war dieser aber noch nicht im Einsatz“, so Dr. Peter Tönnies, stellvertretender Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe. In der Klinik durften trotz des Besuchsverbots Väter zu jeden Zeitpunkt mit in den Kreißsaal. Weil die Lebenspartner den selben Infektionsstatus teilen, werden sie unter den selben Hygienemaßnahmen behandelt.