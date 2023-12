Initiativkreis zu Niag-Umzug und Steuererhöhungen Rückschlag für angeschlagenen Wirtschaftsstandort Moers

(RP) Auch der Initiativkreis Moers positioniert sich zum möglichen Umzug der Niag von Moers nach Kamp-Lintfort. Mit Bedauern und Bestürzung zugleich habe man die Entwicklung der letzten Tage in der Stadt Moers zur Kenntnis genommen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins von Donnerstag. „Nach dem Finanzamt, dem Kommunalen Rechenzentrum und kleineren, sehr erfolgreichen Unternehmen deutet sich nun auch noch der Fortgang der Niag aus Moers an. Wenn es so kommen sollte, wäre das ein weiterer schwerer Rückschlag für den ohnehin angeschlagenen Wirtschaftsstandort Moers“, erläutert Initiativkreis-Vorsitzender Guido Lohmann.