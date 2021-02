Insekten retten – Artenschwund stoppen : 66.000 Unterschriften gesammelt

Moers/Neukirchen-Vluyn Die Volksinitiative „Insekten retten – Artenschutz stoppen“ zieht eine positive Halbzeitbilanz. Trotzdem wollen die Umweltschützer sich weiterhin engagiert für Artenvielfalt einsetzen.

(RP) Die im Juli 2020 durch die anerkannten Umweltverbände Bund, Nabu und LNU gestartete Volksinitiative „Insekten retten – Artenschwund stoppen“ hat bereits zur Halbzeit die formalen Hürden genommen. Die erforderlichen 66.000 Unterschriften sind zusammengekommen. Damit ist das Ziel der Initiative erreicht und der nordrhein-westfälische Landtag muss sich mit den Anliegen innerhalb gesetzter Fristen, also noch vor der im Frühjahr 2022 anstehenden Landtagswahl mit dem Thema befassen. Die Ortsgruppen des Bund und des Nabu aus Moers und Neukirchen-Vluyn werden trotzdem weitere Unterschriften sammeln und bitten die Bevölkerung um Unterstützung. Die drei Umweltverbände hatten am 23. Juli 2020 die Volksinitiative gestartet. Die zentrale Forderung ist die Verankerung von Naturschutz und Nachhaltigkeit in der zukünftigen Landespolitik. So soll Flächenfraß verbindlich gestoppt, Schutzgebiete gestärkt und naturnahe Landwirtschaft gefördert werden. Auch im städtischen Raum muss mehr für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen getan werden, z.B. durch Verhinderung sogenannter Schottergärten und Eindämmung der Lichtverschmutzung.