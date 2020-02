Mit dem Elektro-Kabinenroller durch Moers : Umweltbewusst auf drei Rädern

Moers Wenn Michael Schneider mit seinem quietschgelben Elektro-Kabinenroller in Moers und Umgebung unterwegs ist, zieht er viele neugierige Blicke auf sich.

„Bei fast jeder Fahrt werde ich von Passanten angesprochen. Irgendjemand hat immer einer Frage“, so der 65-Jährige. Gemeinsam mit seiner Frau Sabine lebt er in Hochstraß und seit August 2019 ist er Besitzer eines auffälligen Econelo Elektro-Kabinenrollers. „Darauf gestoßen bin ich beim Durchblättern eines Kataloges. Ich war sofort begeistert und da der Roller wettergeschüzt und mit einer Heizung ausgestattet ist, fiel es mir auch nicht schwer, meine Frau von der Anschaffung zu überzeugen. Offene Seiten wären da sicherlich ein K.-o.-Kriterium gewesen.“ Die Gattin durfte dann auch die Farbe aussuchen und entschied sich für das auffällige Gelb. „Ein Vorteil dieser Signalfarbe ist auf jeden Fall, dass man nicht übersehen werden kann“, erzählt Michael Schneider lachend.

Übersehen wurde er auch nicht beim Autosalon des Mercator-Berufskollegs in Moers. „Zwischen all den Pkw fiel mein kleiner, gelber Flitzer schon ziemlich auf!“ Mit dem ungewöhnlichen Gefährt auf drei Rädern macht er hauptsächlich kürzere Fahrten, zum Beispiel nach Homberg und Neukirchen-Vluyn. Der 72-Volt-Blei-Gel-Akku schafft bis zu 65 Kilometer bevor er wieder aufgeladen werden muss. Dies kann übrigens an jeder haushaltüblichen Steckdose geschehen. Mit 45 km/h ist der Roller fast doppelt so schnell wie viele offene Dreirad-Roller. „Im Stadtgebiet ist diese Geschwindigkeit völlig unproblematisch und ausreichend“, berichtet Schneider. „Mit einem Roller, der nur 25km/h schafft, hätte ich mich unwohl gefühlt. Da verursacht man dann doch sehr schnell eine lange Schlange hinter sich im Straßenverkehr und macht sich unbeliebt bei anderen Verkehrsteilnehmern.“