Umsonst und draußen in Moers Diese Bands spielen bei Summer Soul am See

Den Start macht an dem Abend Shondell. Ihre Stimme und ihr schauspielerisches Talent stellte die in Los Angeles geborene Musikerin bereits in Hollywoodfilmen wie „Sister Act II” mit Whoopi Goldberg und „Demolition Man” mit Arnold Schwarzenegger unter Beweis. Doch Ihr Herz schlägt für die Bühne. So bringt Sie mit ihrem Repertoire aus Soul, Motown, Gospel, Jazz, Funk, Disco und Pop jedes Publikum zum Kochen.