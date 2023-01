Umgebaute Justus-von-Liebig-Schule in Moers So wohnt es sich in der alten Schule

Lange, breite Flure, imposante Fenster mit geschwungenen Rahmen und ein Treppenhaus, das es so nur an einem einzigen Ort gibt: einer Schule. In einem denkmalgeschützen Gebäude an der Ernst-Holla-Straße in Hochstraß sind in den vergangenen Monaten 18 besondere barrierefreie Wohnungen entstanden.