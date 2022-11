Umfrage und Ideenwerkstatt in Moers : Wünsche für die Innenstadt 2.0

Pflaster, Sitzgelegenheiten, Beleuchtung, Grün: Parallel zur Kanalsanierung soll die Moerser Innenstadt ein Facelift erhalten. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Die CDU hat die Ergebnisse ihrer Ideenwerkstatt vorgestellt. Wie die Teilnehmenden die City in Bezug auf Attraktivität und Lebensqualität beurteilen; welche Sorgen die Gastronomen in Bezug auf die Sanierung haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Die „Ideenwerkstatt 2.0“ der CDU-Fraktion startete im Herbst 2021. Damals legten die Christdemokraten in Geschäften kleine Postkärtchen aus, auf denen Moerserinnen und Moerser die Frage beantworten konnten, was ihnen in der Innenstadt fehlt. Dazu hatte die CDU einen Fragebogen entwickelt, der sich an einen Fragebogen der Universität Bayreuth anlehnt.

„Die Moerser Innenstadt ist für mich“, begannen die Einschätzungen, hinter die ein zweiter Teil gehängt war, zum Beispiel „eine Innenstadt mit hoher Lebensqualität.“ Dahinter konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Papier oder online ankreuzen, ob sie voll zustimmen (wie bei der Lebensqualität 17 Personen, die 20 Prozent entsprechen), eher zustimmen (45 Personen oder 53 Prozent), eher nicht zustimmen (22 Personen oder 26 Prozent) oder nicht zustimmen (eine Person oder ein Prozent).

Info 28 Kilometer Ver- und Entsorgungsleitungen Sanierung 2024 beginnt Enni mit der Sanierung. Zwischen Unterwallstraße, Schlosspark, Neuer Wall und Stadtgraben werden rund 28 Kilometer der alten Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ausgetauscht.

Am Donnerstagabend stellten Ratsfrau Nena Berger und Sachkundiger Bürger Marc Schäfer im Ratssaal die Ergebnisse der Umfrage vor, die von der CDU an Ständen auf dem Neumarkt, dem Altmarkt und dem Königlichen Hof sowie über die Presse und die Sozialen Netzwerke bekannt gemacht worden war.

88 Teilnehmer seien für eine Stadt mit gut 100.000 Einwohnern ein Armutszeugnis, meinte einer der 30 Zuhörer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten ankreuzen, ob sie die Innenstadt als belebt empfinden, als historisch, als gute Einkaufsstadt und als sauber. Sie konnten festhalten, wie attraktiv sie für Familien, für junge Menschen und für ältere Menschen ist, um weiter Beispiel zu nennen. Sie konnten festhalten, ob es zu wenig Grün in der Innenstadt gibt und zu wenig Wasser, was von den Teilnehmern mehrheitlich so gesehen wurde.

„Die Ideenwerkstatt ist ein erster Aufschlag“, stellte Marc Schäfer fest. CDU-Fraktionsvorsitzende Petra Kiehn ergänzte, so sei genügend Zeit vorhanden, über die Ideen zu sprechen, bevor die Kanäle und Straßen innerhalb der Wallanlage saniert würden. In den nächsten Wochen werde ein Bericht erstellt, der der Verwaltung, den Ratsfraktionen und der Enni zugehe, der Öffentlichkeit präsentiert werde und auf der Internet-Seite der CDU-Fraktion zu finden sei, sagte Marc Schäfer.

Die Diskussion, die sich der Präsentation anschloss, hatte zwei Schwerpunkte. SCI-Geschäftsführer Karl-Heinz Theußen wies auf die gemeinsame Sitzung der Beiräte für Menschen mit Behinderung und für ältere Menschen hin, die am Donnerstagnachmittag stattgefunden hatte. Dort sei das Konzept der Stadt Brühl südlich von Köln vorgestellt worden, durch verschiedene Sitz-, Anlehn- und Spielgelegenheiten die Aufenthalts- und Wohlfühlqualität einer Innenstadt zu erhöhen.