Überfall in Moers Frau mit Teppichmesser bedroht

Am Mittwoch, gegen 20.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter eine 46 Jahre alte Moerserin mit einem Teppichmesser bedroht, als diese auf einer Parkbank im Moerser Stadtpark Nähe des Hugo-Otto-Weges saß. Der Täter war in Begleitung eines weiteren Mannes auf einem Fahrrad. Er hielt vor der Moerserin an und forderte unter Vorhalt des Messers die Herausgabe ihres Handys. Die Frau machte durch Hilfeschreie auf sich aufmerksam, woraufhin beide Männer in Richtung Kastell flüchteten.