Von Duisburg über Moers nach Xanten : Ab 15. November fährt die RB 31 wieder nach Plan

Moers Vom Tisch ist die anvisierte Umleitung der Regionalbahn von Moers über Oberhausen zum Duisburger Hauptbahnhof, wie sie von der Politik gefordert wurde.

Der Abriss der einsturzgefährdeten Cölve-Brücke startet am kommenden Montag. Ab 15. November fahren RB 31 und RE 44 dann wieder nach normalem Plan. Darauf haben sich der VRR und die Bahn verständigt.

Das erfuhr Julia Zupancic, CDU-Fraktionsvorsitzende im Moerser Stadtrat und Landtagskandidatin für Moers und Neukirchen-Vluyn, am Donnerstag vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. „Jetzt haben die Pendlerinnen und Pendler und alle übrigen Bahnfahrenden endlich einen konkreten Termin, ab dem sie nicht mehr umständlich und zeitraubend in Busse umsteigen oder die Schienenumleitung nutzen mussten, um der maroden Cölve-Brücke zu entgehen“, sagt Zupancic. Frank Heidenreich, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR), ist auch stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates des Verbundes. Er dankte den Städten Moers und Duisburg sowie der Bahn für die jetzt doch zügige Umsetzung des Abrisses.