Über 100 Sänger präsentierten in Moers spontan das Weihnachtsoratorium: „Aus Lust und Laune zusammen singen“

Moers Gemeinsame Proben gab es nicht, nur eine höfliche Einladung an alle Sänger und Musiker mit einem Faible fürs Weihnachtsoratorium. Über 100 Sängerinnen und Sänger folgten dem Ruf in die Evangelische Stadtkirche.

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach ist ein ebenso fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit wie Adventskränze, Christstollen oder Weihnachtsmärkte. Während die ersten drei Kantaten des Oratoriums die drei Weihnachtsfeiertage umfassen, widmen sich die letzten drei Kantaten dem Fest der Beschneidung Christi, dem Sonntag nach Neujahr sowie dem Fest der Erscheinung Christi, mit dem das Fest „Epiphanias“ mit der Ankunft der Heiligen drei Könige gemeint ist. Mit ihrer Idee, die Kantaten I, III, V und VI des Oratoriums am vergangenen Freitagabend in der Evangelischen Stadtkirche Moers noch einmal gemeinsam zu singen, bewegte sich die Violinistin Natascha Lenhartz somit durchaus im zeitlichen Rahmen des Werkes.

Das Vorhaben war dabei überaus ambitioniert, denn gemeinsame Proben gab es im Vorfeld des Konzertes nicht. Vor Konzertbeginn fand lediglich ein halbstündiges Einstimmen mit einigen stimmlichen Übungen statt. Teilnehmen konnten an dem Konzert Sänger und Sängerinnen, die das Weihnachtsoratorium von Bach bereits einmal gesungen haben. So hatte Natascha Lenhartz im Vorfeld zahlreiche Chöre aus der Region angeschrieben, um für ihre Idee zu werben. Knapp 100 Sängerinnen und Sänger aus unterschiedlichen Chören hatten sich daraufhin für das Projekt angemeldet. Neben Mitgliedern des Moerser Kammerchores, des Grafschafter Konzertchores, der Freien Kantorei Duisburg, der Kantorei der Salvatorkirche Duisburg und der Singgemeinde Oberhausen nahmen auch Sängerinnen und Sänger des Figuralchores Düsseldorf sowie des Kammerchores Westfalen am Konzert in der Moerser Stadtkirche teil.