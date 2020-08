Kommunalwahl 2020 : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Sascha Wagner (40) ist Landratskandidat der Linken im Kreis Wesel. Er lebt in Dinslaken und ist auch Kreisfraktionschef der Linken in Wesel. Zu seinen politischen Vorbildern zählt er Clara Zetkin, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Foto: Helmut Scheffler

Kreis Wesel Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Sascha H. Wagner, am 23. Mai 1980 geboren und aufgewachsen in Essen, derzeit Landesgeschäftsführer der nordrhein-westfälischen Linken, seit 2005 in Dinslaken lebend und neben der Politik gerne auf Reisen, um zu wandern und mit Freunden zu musizieren.