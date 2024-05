TV-Star aus Moers Wie „Deffi“ dem Tierheim helfen will

Moers · TV-Star und Tierfreund Detlef „Deffi“ Steves möchte eine ungewöhnliche Hilfsaktion für Tierheime in Moers und anderen Städten starten. Die Grundidee steht, an den Details wird noch gefeilt. Warum sich der Moerser so engagiert.

21.05.2024 , 05:15 Uhr

Detlef Steves mit einem seiner drei Hunde, der Englischen Bulldogge Kai-Uwe. Foto: Nicole Müller