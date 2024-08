TV-Star aus Moers So funktioniert Deffis Spendenaktion für das Tierheim

„Ich träume davon, dass ich es hinbekomme, dass von den 100.000 Leuten, die in Moers leben, 10.000 zu ihrer Bank gehen und einen Dauerauftrag über einen Euro einrichten“, so Detlef Steves. „Ein Tierschutz-Euro pro Monat, der an das Moerser Tierheim geht. Das wären für das Tierheim 10.000 Euro im Monat, 120.000 Euro im Jahr und – Achtung – 1,2 Million Euro in zehn Jahren.