TUS Fichte Lintfort gegen TV Asberg Mehrere Körperverletzungen bei Amateurfußballspiel in Kamp-Lintfort

Bei einem Amateurfußballspiel des DJK Lintfort gegen den TV Asberg 2 in Kamp-Lintfort ist es am Sonntagnachmittag zu mehreren Körperverletzungen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen14.30 Uhr nach einer Elfmeterentscheidung des Schiedsrichters auf dem Sportplatz an der Franzstraße zu einer Rudelbildung zwischen einigen Spielern auf dem Spielfeld.