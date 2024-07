Sommerferien in Moers Das sind die Höhepunkte des Tummelferien-Programms

Auf ins Getummel!, heißt es jährlich bei den Tummelferien in Moers. Auch wer in diesem Jahr nicht daran teilnimmt, kann an drei Tagen live dabei sein. Am Dienstag, 16. Juli, findet der erste Höhepunkt statt: Ab 11 Uhr kann es etwas lauter werden, wenn die Tummelferien-Kinder bei der Kidsparade wieder tanzend und singend durch die Innenstadt ziehen. Gegen 11.20 Uhr führen die Kinder am Altmarkt einen Tanz auf. Die Mädchen und Jungen sowie die Betreuerinnen und Betreuer freuen sich über Publikum und Applaus.