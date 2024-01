TÜV-Stationsleiter aus Moers Die besten Tipps fürs Wintercamping

Die Faszination für Wintercamping wächst kontinuierlich: Ob an den Küsten der See oder in den verschneiten Alpen – mehr als 220 Campingplätze in Deutschland begrüßen mittlerweile ganzjährig Gäste. Viele liegen nahe Skipisten oder Loipen, ideal also für den direkten Einstieg ins Wintervergnügen. Doch die sorgfältige Vorbereitung des Campingfahrzeugs ist essenziell für ein sicheres und behagliches Erlebnis.