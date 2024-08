Tüv Nord in Moers gibt Tipps Was Autofahrer im Ausland beachten sollten

Frühzahler-Rabatt Wer gleich bezahlt, entgeht höheren Gebühren. In einigen europäischen Ländern lohne es sich, Bußgelder frühzeitig zu begleichen. So entgehe man höheren Gebhren. „Während in Frankreich die Höhe des Rabatts von der Art des Vergehens abhängt, spart man in Spanien beispielsweise die Hälfte, wenn der Betrag innerhalb einer Frist von 20 Tagen beglichen wird“, so der Tüv. Auch in Slowenien, Italien, Griechenland und Großbritannien könnten Betroffene auf diese Art den Geldbeutel „schonen“.