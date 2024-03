Tüv-Station in Moers Sicher fahren trotz Schlaglöcher

Schlaglöcher sind mehr als nur ein Ärgernis auf deutschen Straßen – sie können ernsthafte Schäden an Fahrzeugen verursachen und stellen zudem ein Sicherheitsrisiko dar. Aber wie gehen Autofahrende am besten mit den Fallen im Asphalt um? Und wer haftet eigentlich, wenn das Fahrzeug beschädigt wurde? Torsten Frücht ist Leiter der Tüv-Nord-Station in Moers-Hülsdonk. Er fasst die wichtigsten Tipps rund um Schlaglöcher und die dadurch verursachten Schäden zusammen.



Wetterextreme führen zu Schlaglöchern Der Hauptgrund für die Entstehung von Schlaglöchern liegt in den Witterungsbedingungen. Im Winter führen der oft rasche Wechsel von Frost zu Tauwetter dazu, dass Wasser in Risse im Asphalt eindringt. Dort gefriert es und dehnt sich aus: So entstehen die „Wunden“ auf der Straße. Im Sommer kann dann extreme Hitze den Belag zusätzlich belasten und platzen lassen. „Fahrbahnschäden entstehen schneller, als viele denken, und stellen eine erhebliche Gefahr dar“, erklärt Torsten Frücht.



Richtig auf Schlaglöcher reagieren Typische Schlaglochschäden treten an Reifen, Felgen, dem Fahrwerk oder der Lenkung von Autos auf. In Extremfällen können auch Unterboden und Karosserie in Mitleidenschaft gezogen werden. Autofahrer und Autofahrerinnen sollten daher stets vorsichtig unterwegs sein und ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen. Bei sichtbaren Schlaglöchern bedeutet das, langsamer zu fahren oder den Löchern nach Möglichkeit auszuweichen.