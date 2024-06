Tüv in Moers gibt Tipps Wie aus einer „alten Möhre“ ein Oldtimer wird

Ein H-Kennzeichen symbolisiert nicht nur das kulturelle Erbe eines Fahrzeugs, sondern hat für Halterinnen und Halter handfeste Vorteile: Das Finanzamt besteuert Oldtimer-Pkw pauschal mit rund 190 Euro pro Jahr. Für historische Krafträder beträgt die Kfz-Steuer derzeit knapp 50 Euro. Auch einige Versicherungen bieten günstige Tarife für Klassiker an, da deren Besitzerinnen und Besitzer in der Regel besonders gut auf ihre Schätzchen aufpassen, in der Regel nicht allzu viele Kilometer zurücklegen und diese nur sehr selten in Unfälle verwickelt sind. Nicht zuletzt sind mit dem H-Kennzeichen Fahrten in Umweltzonen erlaubt. Durch die Kombination von H-Kennzeichen mit dem Saisonkennzeichen können darüber hinaus Steuern sowie Versicherungsbeiträge gespart werden, indem das Kfz nur für einen bestimmten Zeitraum im Jahr angemeldet wird.