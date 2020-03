Großveranstaltungen in Moers und Kamp-Lintfort : Trotz Corona: LaGa-Veranstalter bleiben gelassen

Am 17. April soll der Startschuss für die Gartenbauausstellung in Kamp-Lintfort fallen. Foto: Laga-GmbH

Moers/Kamp-Lintfort Die Landesgartenschaugesellschaft rechnet nicht mit Einschränkungen durch das Coronavirus. Auch der erste City-Trödelmarkt des Jahres am 29. März und das Stadtfest „Moerser Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag am 4. und 5. April sollen – Stand heute – stattfinden.

Mit der Landesgartenschau soll am 17. April in Kamp-Lintfort „das“ Großevent des Jahres in der Region starten, also: planmäßig. Die Landesgartenschaugesellschaft reagiert gelassen auf die jüngste Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, wegen der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus’ Events mit mehr als 1000 Menschen abzusagen. „Was oft als Nachteil gilt, ist nun ein Vorteil“, stellt Landesgartenschaugeschäftsführer Heinrich Sperling fest: „Wir eröffnen in knapp sechs Wochen eine Freiluftveranstaltung – unsere Besucher und Besucherinnen verteilen sich in den beiden Geländeteilen auf insgesamt 40 Hektar Gesamtfläche mit vielen Wegen und auf 178 Tage Laufzeit.“

Hinzu komme, so Sperling, dass sich nach Aussage der Virologen in Frühlings- und Sommerwärme alle Infektionen verlangsamen. Wetterexperten rechneten mit einem warmen und trockenen Frühling. Doch auch aktuell bestehe keinerlei Handlungsbedarf für die Laga. „Die Arbeiten im Gelände laufen auf Hochtouren und wir planen derzeit unsere Eröffnungsveranstaltung – und auch die findet im Freien statt“, so Sperling.

Fest steht auch: Weder der erste City-Trödelmarkt des Jahres am 29. März, noch das Stadtfest „Moerser Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag am 4. und 5. April werden – Stand heute – abgesagt. „Selbstverständlich weiß ich nicht, was in 14 Tagen ist“, sagt Stadtmarketingchef Michael Birr. „Als Veranstalter muss ich mich an die Vorgaben der Behörden halten. Was das betrifft, stehen wir in engem Kontakt mit der Stadt Moers, die in der Regel ja als Eigentümerin der Nutzungsflächen die Sondernutzungserlaubnis erteilt.“