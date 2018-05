Moers: Trödelmarkt geht am Sonntag in Runde Zwei

Trödelmarkt geht am Sonntag in Runde Zwei

Bis zu 20.000 Besucher werden am Wochenende in der City erwartet, wenn es wieder heißt: Bares für Rares. Foto: Klaus Dieker (Archiv)

Moers Nach dem eiskalten Start der Trödelmarktsaison im März freuen sich nun wieder gut 300 Händler am Sonntag, 27. Mai, ihre Waren bei hoffentlich frühsommerlichem Wetter in der Innenstadt anzubieten. Von Omas antiken Porzellantassen, über seltene Schallplatten bis hin zu buntem Kinderspielzeug findet sich nahezu alles auf dem Trödelmarkt, der dafür bekannt ist, keine Neuware, sondern ausschließlich privaten "Hauströdel" anzubieten.

Trödelfans können sich schon jetzt die nächsten Trödeltermine in diesem Jahr vormerken: Sonntag, 29. Juli, und Sonntag, 30. September. Für den dritten Trödelmarkt in diesem Jahr, am 29. Juli, läuft die Bewerbungsfrist bereits ab dem 28. Mai bis einschließlich 10. Juni. Alle interessierten Trödler können sich in dieser Zeit bewerben. Das geht online unter www.moers-stadtportal.de. In Ausnahmefällen kann man sich auch schriftlich bei der MoersMarketing GmbH, Ansprechpartner Frau Opgen-Rhein, Kirchstraße 27 a/b, bewerben.