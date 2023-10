Trickbetrug in Moers Seniorin wird Opfer eines falschen Staubsaugervertreters

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, hat ein unbekannter Mann eine 77 Jahre alte Frau aus Moers an ihrer Mehrfamilienhauswohnung an der Straße Im Meerfeld aufgesucht und sich als Mitarbeiter einer Staubsaugerfirma ausgegeben. Wie die Polizei mitteilt, reparierte der Mann den Staubsauger der Seniorin, gab dieser sogar Ersatzprodukte für ihr Gerät und suchte dann auf Nachfrage die Toilette der Moerserin auf. Erst als die Rechnung bezahlt und der Mann aus der Wohnung gegangen war, bemerkte die 77-Jährige, dass ihr Schmuck aus der Wohnung entwendet worden war.