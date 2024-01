Neues Geschäft mit Trendgebäck So schmecken die „Crossys“ aus Moers

Moers · Vildana und Nehad Masic haben ein Trendgebäck aus New York nach Deutschland nach geholt. Zu haben ist es in einem Geschäft an der Neustraße in Moers. Was das Besondere daran ist.

09.01.2024 , 17:30 Uhr

Vildana und Nehad Masic in ihrem Geschäft an der Neustraße. Foto: Josef Pogorzalek