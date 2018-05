Moers/Rheinberg: Traditionsreiche Chöre verabschieden sich

Moers/Rheinberg Bei einem Konzert der Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg treten die Männerchöre Constantia Baerl von 1885 und Liederkranz Repelen von 1864 zum allerletzten Mal auf.

Das erste Konzert der Saison ist ein echtes Abschiedskonzert: Die Männerchöre Constantia Baerl von 1885 und Liederkranz Repelen von 1864 beenden ihre weit über einhundertjährige Vereinstradition am 3. Juni mit ihrem allerletzten öffentlichen Konzert auf der Kulturbühne in Rheinberg. Danach werden die Chöre aus dem Vereinsregister gelöscht und existieren nicht mehr.

In der Pause gibt es Kaffee und Kuchen in der Cafeteria, die von den Damen und Herren des Kirchenchores bewirtet wird. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der evangelischen Kirche in Rheinberg statt.