Tourismus-Förderung in Moers FDP will mehr Wohnmobilstellplätze

Die Freidemokraten sehen in der Einrichtung von zusätzlichen Wohnmobilstellplätzen zahlreiche Vorteile. „Wohnmobilreisende sind mobil und oft bereit, Geld in der lokalen Gastronomie auszugeben. Sie nutzen lokale Geschäfte, Restaurants, Freizeit- und Kulturangebote und können auch ein positives Image der Stadt verbreiten”, so Borges. Durch gezielte Maßnahmen könne man erreichen, dass diese Touristen Moers als attraktives Reiseziel wahrnehmen, argumentieren die Freien Demokraten.