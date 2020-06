Kommunalwahl In Moers : Gerlach erster parteiloser Bürgermeisterkandidat

Kommunalwahl In Moers

Torsten Gerlach will als parteiunabhängiger Kandidat antreten. Foto: Fotostudios Barth Martin Barth

Moers Mehr als 340 gültige Unterstützungsunterschriften hat der Hauptkommissar der Bundespolizei im Rathaus vorgelegt. 270 waren nötig. Eine offizielle Bestätigung erteilt der Wahlausschuss.

Torsten Gerlach ist offiziell der erste parteilose Einzelbewerber auf das Bürgermeisteramt in der Geschichte der Stadt Moers. Seit dem 6. Mai lägen dem Rathaus insgesamt mehr als 340 Unterstützungsunterschriften zu seiner Kandidatur vor, teilt der Hauptkommissar der Bundespolizei, der Anfang 2019 als erster von mittlerweile sieben Bewerbern seine Bereitschaft zur Kandidatur öffentlich machte und mit seiner Ehefrau in Kapellen wohnt, mit. Mit Schreiben vom 4. Juni habe die Verwaltung seinen gültigen Wahlvorschlag bestätigt. „Die erforderliche Mindestanzahl von 270 Unterstützungsunterschriften wurde diesem zufolge erreicht“, so Gerlach. „Etwaige Mängel wurden nicht festgestellt.“