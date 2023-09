Tödliches Autorennen in Moers War das Kräftemessen bereits nach 35 Metern gelaufen?

Im dritten Prozess um ein illegales Autorennen auf der Bismarckstraße in Meerbeck, bei dem am Ostermontag 2019 eine 43 Jahre alte Frau ums Leben kam, hat das Landgericht Duisburg am zweiten Verhandlungstag zwei an den beiden vorherigen Prozessen beteiligte Richter des Landgerichts Kleve als Zeugen gehört. Wie Rechtsanwalt Christian Stieg, der die Familie der Getöteten als Nebenkläger vertritt, berichtet, konnte sich der Richter aus dem zweiten Prozess unter anderem daran erinnern, dass der seinerzeit vernommene Dekra-Sachverständige errechnet hatte, dass das Rennen bereits nach 35 Metern gelaufen war. Der 612 PS starke Mercedes AMG des Angeklagten soll da schon sechs Meter Vorsprung auf seinen Kontrahenten gehabt haben, bevor er den aus einer Seitenstraße einbiegenden Citroën der 43-Jährigen rammte.