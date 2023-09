Tödliches Autorennen in Moers Urteil im Mord-Prozess erneut verschoben

Moers/Duisburg · Ostern 2019 starb eine 43-Jährige, weil sie mit ihrem Kleinwagen in ein Autorennen geriet. Zweimal hob der BGH Urteile gegen den Haupttäter auf. In Duisburg steht der 25-Jährige jetzt zum dritten Mal vor Gericht. An Prozesstag drei lässt er über seine Anwältin erklären, was er an diesem Abend dachte.

22.09.2023, 16:30 Uhr

Am Ostermontag 2019 gerät eine 43 Jahre alte Frau aus Meerbeck in ein Autorennen auf der Bismarckstraße. Der hintere Teil ihres Kleinwagens wird komplett zerstört. Die zweifache Mutter überlebt den Unfall nicht. Foto: Polizei Duisburg

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Als der 25-Jährige den Saal 157 des Duisburger Landgerichts verlässt, wirkt er erleichtert. Dieser Freitag ist nicht der Tag, an dem eine Strafkammer darüber entscheidet, ob er womöglich doch wieder hinter Gitter muss. Am Morgen waren alle Prozessbeteiligten noch davon ausgegangen, dass bis zum Nachmittag ein Urteil fällt. Und das, das weiß der 25-Jährige, könnte theoretisch auch „lebenslang“ lauten. Denn die Anklage, der er sich stellen muss, lautet noch immer auf Mord.