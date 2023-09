Tödliches Autorennen in Moers Mord-Prozess gegen Hauptangeklagten startet zum dritten Mal

Der Prozess um ein illegales Autorennen auf der Bismarckstraße in Moers-Meerbeck, bei dem am Ostermontag 2019 eine 43 Jahre alte Frau ums Leben kam, wird erneut aufgerollt. Im Februar hatte der Bundesgerichtshof (BGH) auch das zweite Urteil gegen den hauptverantwortlichen Fahrer wegen Widersprüchen in der Begründung teilweise aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an das Landgericht Duisburg verwiesen. Das Landgericht Kleve verurteilte den mittlerweile 25-Jährigen 2021 wegen Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Die Staatsanwaltschaft und die Familie des Opfers wollen erreichen, dass der Mann – wie bereits im ersten Prozess 2020 – wegen Mordes verurteilt wird. Prozessbeginn in Duisburg, König-Heinrich-Platz 1, ist am Dienstag, 12. September, um 9.15 Uhr, in Saal 201.