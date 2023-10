Tödliches Autorennen Fünf Jahre Haft statt lebenslänglich für Moerser Raser

Der Fall sei vielmehr der klassische Fall des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge, sagte der Vorsitzende Richter Mario Plein in der Urteilsbegründung. Was der Angeklagte gemacht hat, sei zwar eine höchstgefährliche Sache gewesen. Allerdings, so Plein weiter, habe das Geschehen nicht von vorneherein die Schädigung eines Menschen zum Gegenstand gehabt. Wer ein solches Autorennen mit bedingtem Tötungsvorsatz fahre, nehme nach allgemeiner Rechtsauffassung in der Regel auch billigend in Kauf, selbst dabei getötet zu werden, so der Vorsitzende. Dafür gebe es in diesem Fall aber keine Anhaltspunkte: Die Rennstrecke mitten im Wohngebiet sei kurz gewesen, der Angeklagte habe darauf vertraut, dass er sich auf einer Vorfahrtsstraße befindet und sich andere Verkehrsteilnehmer an die Regelungen halten. „Wir sind davon überzeugt, dass er darauf vertraut hat, dass es womöglich zu kritischen Situationen, nicht aber zu einer Kollision kommt“, so Plein weiter. Er sei der fälschlichen Meinung gewesen, dass er das schon schafft.