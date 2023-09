Dritter Prozess nach tödlichem Autorennen in Moers „Jeder Tag ist eine extreme emotionale Belastung“

Es ist nicht nur das Urteil gegen den Mann, der den Tod der geliebten Mutter und Ehefrau zu verantworten hat; es sind vor allem der Jubel und der Applaus aus dem Publikum, unter dem das Landgericht Kleve den Angeklagten an diesem Tag im Juni 2021 nach zwei Jahren und zwei Monaten Untersuchungshaft unter Corona-Bedingungen in die Freiheit entlässt. „Das alles“, sagt Rechtsanwalt Christian Stieg, „ist für die Familie der Verstorbenen – vor allem für den Ehemann und die beiden erwachsenen Kinder – damals schwer zu ertragen gewesen. Und es verfolgt sie bis heute. Insofern ist es gut, dass das Verfahren jetzt noch einmal aufgerollt wird: Weil so die Möglichkeit besteht, zu einem Urteil zu gelangen, das vom Gefühl der Familie her als ein Stück weit gerechter wahrgenommen wird.“