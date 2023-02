Nach tödlichem Autorennen in Moers „Der Fall ist sehr komplex“ – BGH vertagt Entscheidung über Revision

Selten hat ein Schicksal die Menschen in Moers so berührt wie das der 43 Jahre alten Mutter, die am Ostermontag 2019 auf der Bismarckstraße in Meerbeck mit ihrem Auto in ein Rennen zwischen zwei hochmotorisierten Autos geriet und später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen starb. Beim Abbiegen aus einer Seitenstraße stieß der Kleinwagen mit dem 612 PS starken Mercedes-AMG eines Duisburgers zusammen. Der damals 22 Jahre alte Fahrer, der keinen Führerschein besaß, war in der 50er-Zone mit bis zu 167 km/h unterwegs.