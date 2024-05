Tödliches Autorennen 2019 in Moers Nach Verurteilung – Haupttäter noch immer auf freiem Fuß

besonders für eine Familie aus Moers-Meerbeck ist das kein einfacher Tag. Fünf Jahre ist das illegale Autorennen auf der Bismarckstraße jetzt her. Damals, am 22. April 2019, kam eine 43 Jahre alte Ehefrau und Mutter ums Leben, weil sie mit ihrem Kleinwagen in ein irres Kräftemessen zwischen zwei hochmotorisierten Fahrzeugen geriet. Juristisch ist der Fall auch im Mai 2024 noch lange nicht abgeschlossen.