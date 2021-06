Tödliche Schlägerei am Moerser Bahnhof : Geldstrafen für Beteiligte

Moers/Kleve Am 9. November 2019 starb ein Mann bei einer Auseinandersetzung um Drogen. Der Haupttäter war im Juli 2020 zu sieben Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Im Prozess um eine tödliche Auseinandersetzung an der Homberger Straße am 9. November 2019, bei der ein Mann nach zwei Messerstichen verstorben war, wurde am Donnerstag das Verfahren gegen vier an der Schlägerei beteiligte Männer aus Moers und Duisburg, 18 bis 22 Jahre alt, durch Beschluss der Jugendkammer des Landgerichts Kleve eingestellt.