Tierschützerin aus Moers zieht Küken groß Wie Sandra Swart drei Jungschwäne in die Freiheit entließ

Wertvolle Fracht hat das Fahrzeug des Nabu-Kreisverbandes geladen. Gleich drei Jungschwäne sitzen in textilen Softboxen. Sie sollen in Xanten, in Höhe der Bislicher Insel, ausgewildert werden. Neugierig nehmen drei Augenpaare die neue Situation wahr und scheinen noch ein bisschen aufgeregter. Ganz in der Nähe zum Ufer öffnet Sandra Swart den Reißverschluss der Behältnisse. Vorsichtig verlässt der erste Schwan die Box. Vor ihm liegt die weite Wasserwelt der Bislicher Insel. Die beiden gefiederten Kollegen folgen. Flügel werden ausgestreckt, der Körper gereckt und schnell nochmals nach allen Seiten hin die Lage gepeilt.