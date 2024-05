Tierischer Nachwuchs in Moers Vier Babyschafe im Streichelzoo

Die vier neuen Bewohner der Anlage im Freizeitpark – drei weibliche Tiere und ein männliches – sind alle wohlauf. Eines der beiden Mutterschafe hat lediglich das männliche Tier nicht angenommen, sodass es nun per Handaufzucht großgezogen werden muss. Die drei weiblichen Jungtiere befinden sich in einem abgetrennten Gehege, wo sie nun in Ruhe ins Leben starten können. „Wir hoffen, dass die jungen Tiere schon bald mit ins normale Gehege können“, so Karmann. Bis dahin dürfen Neugierige und Interessierte sie nur aus etwas weiterer Ferne betrachten.