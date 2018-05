Moers: Tierheim will Hundehaus im August eröffnen

Moers Der Tierschutzverein investiert 450.000 Euro.

Die Fertigstellung des neuen Hundehauses im Moerser Tierheim schreitet voran. "Am ersten August-Wochenende wollen wir es bei unserem Sommerfest der Öffentlichkeit vorstellen", kündigte gestern der Vereinsvorsitzende Peter Kuhnen an. Im Hundehaus mit insgesamt 340 Quadratmetern umbauter Fläche wird es zwölf Zwinger mit eigenen Freilaufflächen geben, außerdem Wirtschafts- und Technikräume, ein Wäsche- und ein Futterlager sowie eine Futterküche. In einem separaten Bereich entstehen zwei Zwinger für sensible Hunde sowie eine Tollwut-Quarantänestation. 450.000 Euro gibt der Tierschutzverein für das Hundehaus aus. 50.000 Euro fehlen noch. Doch Kuhnen zeigte sich überzeugt: "Das kriegen wir gewuppt."