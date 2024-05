Gestrandet im Moerser Tierheim Warum Bohne ein neues Zuhause sucht

„Wir konnten Bohne nun schon einige Tage kennenlernen und sehen eine sehr unsichere Hündin vor uns“, sagt Gisela Großmann vom Tierheim-Team. „Unsicherheit ist selten ein guter Berater – bei Bohne führt sie situativ dazu, dass sie Situationen, die sie verunsichern, ,wegschnappt‘. So kam es in der Vergangenheit zu mehreren Zusammentreffen von Mensch und Hundezahn.“ Das, sagt Großmann, sei ein Verhalten, das Halter nicht selten ebenso verunsichert und zögerlich werden lässt, was in der Folge die Probleme des Hundes verstärke.