Aufruf in Moers : Tierheim Moers bittet um Bescherung für Bewohner

Moers Wegen der Corona-Pandemie muss die Tier-Weihnacht abgesagt werden. Das Tierheim in Moers stellt wieder einen Wunschbaum auf. Die Einrichtung freut sich über jede Unterstützung.

Nach dem Frühlings- und Sommerfest muss sich nun auch die Tier-Weihnacht 2020 in die coronabedingt abgesagten Veranstaltungen des Tierheims Moers einreihen. „Hatte man noch im Spätsommer gehofft, dass die Tier-Weihnacht in einer reduzierten Form würde stattfinden können, so haben die aktuellen Vorgaben und auch die Situation an sich diese Hoffnung zerschlagen“, teilte der Tierschutzverein mit. Alle drei Veranstaltungen lebten von den Besuchern und einem schönen Miteinander. „Durch den Ausfall fehlt dem Tierheim Moers nicht nur dieser direkte Austausch – auch viele Einnahmen sind weg gefallen, die so wichtig für die tägliche Arbeit sind.“

Was aber auf keinen Fall ausfallen dürfe, ist die Bescherung für die Bewohner des Tierheims. Deshalb wird es in vielen Futtermärkten in Moers, Duisburg, Krefeld, Tönisvorst und Niep auch in diesem Jahr wieder Wunschbäume geben. Auch im Tierheim am Peschkenhof 34 in Moers wird wieder ein Wunschbaum stehen. Von montags bis samstags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr können dort ab Ende November Wünsche „gepflückt“ werden. „Erstmals in diesem Jahr bieten wir auch schöne Weihnachtskarten mit unseren Schützlingen an, die ebenfalls ab Ende November im Tierheim erworben werden können“, so der Tierschutzverein weiter.