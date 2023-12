Aus dem Tierheim Moers Arthur, Emil und Eugen können vermittelt werden

Arthur, Emil und Eugen sind die drei Sorgenwelpen des Tierheims Moers. Denn die Hunde wurden vermehr, illegal und krank nach Deutschland eingeführt und mussten drei Monate lang in Quarantäne leben. Diese Zeit mit all den negativen Erlebnissen der Tiere hat eine bisherige Vermittlung an einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin unmöglich gemacht.