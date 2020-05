Geschichten aus dem Tierheimalltag : Katzenmama wieder mit ihren Kitten vereint

Moers Die Geschichte geht ans Herz. Sie erzählt die Geschichte von der Katze „Schnurrsel“, die von Tierfreunden gefunden und im Tierheim in Moers abgegeben wurde. „Schnurrsel“ führte die Mitarbeiter des Tierheims zu ihren Katzenbabies.

„Wir nahmen Kontakt zur Finderin auf, die unglaublich enganiert und hilfsbereit war, und verabredeten uns am Fundort mit ihr. Sie konnte uns wichtige Hinweise geben, wo sie die Katzenmama immer mal beobachtet hat“, berichtet Gisela Grossmann vom Tierheim Moers. „Schnurrsel“ wurde an die lange Leine genommen und als Zeugin Nummer eins mitgenommen. Kaum am Fundort angekommen, lief „Schnurrsel“ zielgerichtet los. Die fürsorgliche Katzenmama hatte nur ein Ziel und führte die Zweibeiner so zu einem kleinen Schuppen.