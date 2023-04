Hunde-Schicksal im Tierheim Moers „Ob sie je wieder richtig laufen kann, wissen wir nicht“

Aufmerksam verfolgt Irma jede Bewegung und freut sich über Zuwendung. Die Fellnase lebt im Tierheim Moers. Die Rede ist von der fünf Monate alten französischen Bulldogge. In ihrem kurzen Leben hat sie bereits jede Menge erlebt. Der komplizierte Bruch am Ellenbogen ist in einer ersten OP gerichtet worden. Ein zweiter Eingriff steht bevor. „Ob sie je wieder richtig laufen kann, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist, dass sie dauerhaft humpeln wird und Physiotherapie braucht“, so die Prognose von Kathrin Novotny, Tierheim-Mitarbeiterin. Irma hat mit ihrem Welpencharme alle im Sturm erobert. Über Facebook informiert das Tierheim-Team regelmäßig, wie es ihr und all den anderen Tieren geht. „Wir haben für Irma Spenden bekommen, so dass die zweite OP gesichert ist.“