Uraufführung am Schlosstheater Moers StM spielt Kinderstück über das Flunkern

Gunnar, der kleine Anglerfisch, möchte nicht mehr lügen müssen. Der Anglerfisch lebt der Dunkelheit der Tiefsee: Um fressen zu können, muss er mit seiner Leuchtangel andere Fische anlocken. Doch die leuchtet nur, wenn er lügt. Sagt er die Wahrheit, geht das Licht aus. Im neuen Kinderstück des Schlosstheaters, das der Illustrator Kai Pannen für das Ensemble geschrieben hat, geht es um ganz menschliche Fragen: Muss man immer die Wahrheit sagen, oder darf man in gewissen Situationen auch mal flunkern? In seinem ersten Theaterstück überhaupt stellt Pannen dem Anglerfisch den Kraken Enrico gegenüber. Und der flunkert leidenschaftlich gerne. „Lügen und Tarnen ist für den Kraken eine wichtige Überlebensstrategie in der Unterwasserwelt“, sagt Kathrin Leneke, Leiterin des Jungen STM in Moers, die das Stück für das Schlosstheater inszeniert. Premiere ist am Sonntag, 26. November, 15 Uhr, im katholischen Jugendheim St.-Barbara in Meerbeck.