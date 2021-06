Jugend-Theaterfestival in Moers : Penguin‘s Days mal anders

MOERS Das Festival musste auch in diesem Jahr pandemiebedingt ausfallen. Kinder- und Jugendliche nahmen stattdessen an zwei Kreativ-Wettbewerben teil.

Aufgrund von Wechselunterricht gab es sogar eine Fristverlängerung, um in der Schule präzise am Thema zu arbeiten. Die Sparkasse am Niederrhein als erfahrener Kooperationspartner und Hauptsponsor des Festivals engagierte sich erneut und prämierte am Montag die Arbeiten der beiden Wettbewerbe. Überwiegend Kindergarten- und Grundschulkinder nahmen an der Fotoaktion teil. Sie ließen sich an ihrem Lieblingsort mit ihrem gefalteten Pinguin fotografieren.

Mehr als 50 Buchgutscheine in Höhe von 15 Euro wurden unter den Einsendern verlost. Sie können bei der Barbara-Buchhandlung oder Thalia eingelöst werden. Der goldene Pinguin geht neue Wege. „Wir sehen darin einen Bildungsauftrag, dem wir in dieser Form gerne nachkommen“, so Giovanni Malaponti, Vorstand der Sparkasse am Niederrhein. Bei der Plakataktion in Einzel- wie auch Gruppenarbeit thematisierten Jugendliche Themen wie Rassismus, Sexismus, Klimawandel oder Tierwohl. Für Ulrich Greb, Intendant am Schlosstheater Moers, ist die Aktion für Kinder und Jugendliche der richtige Weg. Er zeige, „dass ihre Themen nicht von der Tagesordnung verschwinden dürfen“, so Greb zu Plan B des Festivals.