Theaterfestival in Moers Das bieten die Penguin’s Days 2024

Das Festival beginnt am 12. Juni um 10 Uhr mit einer Eröffnungsfeier am Pulverhaus neben dem Schloss. Es folgt eine Stunde später und noch einmal am 13. Juni das Stück „What about Luca…“ des Münsteraner Performance-Theaters „Fetter Fisch“ auf der Schlossbühne. Am Freitag, 14. Juni, präsentiert das „Theater Marabu“ aus Bonn unter dem Titel „Genauso, nur anders“ gleich zweimal ein Stück für Kinder ab sechs in der Grundschule Hülsdonk, und am Sonntag, 16. Juni, findet ab 11 Uhr ein großer Familientag statt – erstmals gemeinsam mit dem Moerser Jugendkulturfestival „Move“. Dabei erwartet die Besucher neben einem Bühnenprogramm und Mitmachaktionen auf dem Schlossplatz, ein Animationsfilm für Kinder ab acht im Alten Landratsamt, ein begehbarer Forschungsspielplatz für Kinder ab zwei im Schloss, und für Eltern mit noch kleinerem Nachwuchs eine interaktive Spiel- und Erlebnisimpression im Studio.