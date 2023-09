Viele Besucher kamen nach Moers Schloss- und Theaterfest am Tag des offenen Denkmals

Moers Der „Tag des offenen Denkmals“, initiiert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), feierte in diesem Jahr deutschlandweit seinen 30. Geburtstag. Deshalb war die Beteiligung daran „so groß wie noch nie“, hieß es seitens der DSD. Allein in Nordrhein-Westfalen hatten rund 900 Denkmäler an diesem Wochenende geöffnet. So auch das denkmalgeschützte Moerser Schloss in der Innenstadt und mit ihm weitere Einrichtungen auf dem Schlossplatz.