Theaterstück „Der Diener zweier Herren“ in Moers Die Welt als Spiegelkabinett

„Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni – so heißt die neue Premiere des Schlosstheaters Moers (STM) in der kommenden Woche im Schloss. Es ist das wohl bekannteste Werk des italienischen Dramatikers, der in der Zeit von 1707 bis 1793 gelebt und die besagte Komödie 1753 geschrieben hat. „Zuvor waren aber schon Teile daraus als Straßentheater in der Tradition der Commedia dell’Arte öffentlich zu sehen gewesen“, berichtete Dramaturgin Sina Corsèl beim Gespräch am 15. Februar, an dem auch der Regisseur der Inszenierung, STM-Intendant Ulrich Greb, teilnahm.