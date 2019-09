Theater in Moers: Eine Stadt im Ausnahmezustand.

Moers Das Schlosstheater Moers bringt zum Auftakt der neuen Spielzeit „Die Pest“ von Albert Camus auf die Bühne. Intendant Ulrich Greb hat die Theaterfassung entwickelt und inszeniert.

Zuerst sind es nur einige tote Ratten und ein paar Fälle einer unbekannten Krankheit. Doch dann bricht in der algerischen Hafenstadt Oran die Pestepidemie aus. Die ganze Stadt befindet sich im Ausnahmezustand. Die Menschen sind von der Außenwelt abgeschottet. Wie reagiert der Einzelne in einer solch extremen Situation? Wie funktioniert das Miteinander in der Katastrophe? Ist Solidarität dann noch möglich? Wie weit reicht unser Mitgefühl? Fragen, die heute aktueller denn je sind. Gestellt hat sie Albert Camus vor mehr als 70 Jahren in seinem Roman „Die Pest“. Das Schlosstheater Moers wagt sich an den Stoff heran und setzt den Roman zum Auftakt in die neue Spielzeit in Szene. Premiere ist am Donnerstag, 19. September im Schloss Moers.